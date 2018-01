Muž s nejdelším penisem je lhář, potvrdili lékaři. Zjistili, co tam má

O tom, jak je to ve skutečnosti s délkou Robertova mužství, se dlouho spekulovalo. Jasnou odpověď přineslo až lékařské vyšetření, píše britský web Metro. Ačkoli si samozvaný rekordman odmítl sundat obvazy, kterými si úd omotává, a lékař tak neviděl penis na vlastní oči, rentgen i přesto zjistil pravdu.

Mužův penis sám o sobě měří jen mezi 16 a 18 centimetr, zbytek tvoří předkožka, která mu sahá až po kolena. Jde tedy jen o velké množství kůže. Jednoduchá operace by Roberta nadbytečné kůže zbavila, ten to ale odmítl. Připadá si výjimečný a chce do Guinessovy knihy rekordů. Navíc díky svému "obdaření" pobírá invalidní důchod, nemůže totiž pracovat.

Lékařům se podařilo také zjistit, proč Robertův penis vypadá tak, jak vypadá. Nejde o hříčku přírody, muž si to udělal sám! Už od puberty si na penis věšel závaží, aby si ho prodloužil. Jenže jediné, čeho dosáhl, je kůže až po kolena.

Na to, že je Robert podvodník, už dříve upozornil jeho rival Jonah Falcon. I on si totiž myslí, že má nejdelší úd na světě -měří prý úctyhodných 33 centimetrů. Více čtěte ZDE.