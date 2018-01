Muž se pohádal se ženou, třikrát ji bodl do zad! Všimla si až ráno

Podivný případ vyšetřují policisté na Slovensku. Muž se měl pohádat se svou spolubydlící, poté ji třikrát bodl nožem do zad. Žena šla klidně spát a vše zjistila až druhý den.

Starší žena se v zahradní chatce ve Štúrově pohádala s 38letým mužem, pak si šla lehnout. Ráno se ale vzbudila v kaluži krve! Zjistila, že ji muž po hádce třikrát bodl do zad. Informuje o tom slovenský portál tvnoviny.sk.

Ani poté si ale 52letá žena nezavolala pomoc. Pěšky se vydala do města, kde potkala svou známou. Až ta o všem spravila policii a přivolala záchranáře. Ženu převezli do nemocnice v Nových Zámcích.

Ještě v ten samý den zadrželi policisté podezřelého Štefana. "Protože byl muž pod vlivem alkoholu, vyšetřovatel ho vyslech až druhý den a vykonal všechny potřebné procesní úkony," uvedla policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Policisté muže obvinili z ublížení na zdraví, za což mu hrozí trest vězení na čtyři až deset let. Podali také návrh na vzetí do vazby. Kriminalisté se také vrátili do chatky, kde sbírali důkazy a další stopy, které podrobí zkoumání.