Muž se přiznal k vraždě Milana. Rodina vraha žaluje matku oběti!

Pro Milana se stala osudnou procházka v pražském parku. Fotky jeho mrtvého těla obletěly internet, protože policie nemohla zjistit jeho totožnost. Vyšetřování totiž provázely komplikace – zavražděného mladíka po smrti o mobilní telefon okradl jiný šestadvacetiletý muž, který s vraždou ale neměl nic společného.

reklama

Podezřelého muže dopadla pražská mordparta po necelých čtyřech měsících. K vraždě se přiznal. Zoufalá matka, která se smrtí milovaného syna nemůže vyrovnat, zjistila, že muž bydlí kousek od ní. Zdroj TN.cz prozradil, že šla muže konfrontovat: "Jen nadávala a kopla do jejich dveří," prozradil zdroj.

"Není se čemu divit, zabil jí syna," dodal. Nešťastná matka ale obdržela trestní oznámení od partnerky podezřelého muže, právě kvůli návštěvě u nich v chodbě. Rodina údajně nedokázala pochopit, jak mohla partnerka oznámení na matku podat, když vinnou jejího muže přišla o své dítě.

Podezřelý vraždy nebyl nikdy trestaný a legálně držel několik zbraní. "Dlouho čekali na jeho psychiatrický posudek, aby se to někam pohnulo, ale on se tomu pořád vyhýbal. Přitom měl být hotový mnohem dříve," popsal zdroj.



Rodina se prý nemůže vyrovnat s tím, že život Milana vyhasl kvůli náhodnému konfliktu v parku. "Milda jim straně chybí. On by nikomu neublížil, ani zvířeti. Nebyl ani ozbrojený. Musel se strašně bát," dodal. "Ten chlap byl prý opilý. Jak to přesně bylo, ale nikdo neví," vysvětlil.

Dopadnout podezřelého nebylo pro polici vůbec snadné. Mladík neměl žádné nepřátele, ani v jeho mobilu nenašli žádný důkaz, který by je mohl nasměrovat k vrahovi. Milan muže, kterému hrozí 18 let vězení za jeho vraždu, vůbec neznal.

"Ke kontaktu poškozeného s dnes již obviněným došlo v parku pouhou náhodou. Toto setkání pak vyústilo v konflikt mezi oběma muži, který skončil střelbou a posléze smrtí," uvedl tehdy policejní mluvčí Tomáš Hulan. Právě kvůli faktu, že se oběť a pachatel navzájem neznali, bylo prošetřování vraždy složitější, dodal.



"Díky jediné stopě, kterou jsme měli a díky spolupráci s centrálním registrem zbraní Policejního prezidia ČR a za pomoci kolegů balistiků z Krajského ředitelství hlavního města Prahy a zejména pak díky expertu kriminalistického ústavu oboru balistika, byly vytipovány typy zbraní, které mohly sloužit k vraždě," prozradil v únoru šéf pražské mordparty Josef Mareš.

Státní zástupce tento týden na podezřelého podal obžalobu.

Reportáž o vraždě Milana