Muž ubil štěně a pohodil ho u silnice! "Napadlo mě," hájil se

Policie vypátrala muže z Chebska, který ubil vlastního psa a jeho tělo pohodil do příkopu u silnice. O případu informovala média už na začátku roku. Nejspíš by zůstal neobjasněn - nebýt ženy, která o štěně projevila zájem.

O štěně křížence huskyho a malamuta jeho majitel podle ochránců zvířat příliš nestál. Nezvládal jeho výchovu. Objevila se však zájemkyně, která se o něj chtěla starat. Majitel jí tvrdil, že štěně už nemá, že ho odvezl do útulku. Byla to ale lež.

"Do útulku volala, tam jí bylo řečeno, že žádné štěně nepřijali. A když se na internetu objevila tahle fotografie, paní ho bezpečně poznala. Udeřila na majitele, co je se psem. A on se jí vlastně přiznal," popsal Petr Prokeš ze Záchranné stanice zvířat v Karlových Varech.

Muž psa podle policie zabil. Jeho mrtvé tělo pak pohodil do příkopu u silnice. Následná pitva potvrdila, že zvířeti někdo ublížil a usmrtil ho záměrně, surovým způsobem. Podezřelého, kterému pes patřil, policisté vyslechli. Muž se přiznal.

Policistům se snažil ale vysvětlit, že po něm pes, jak se říká, vystartoval. "Měl psa zakleknout a následně ho vší silou začít bít pěstmi do různých částí těla až do doby, kdy zůstal pes nehybně ležet. Pes v důsledku svých poranění uhynul," doplnil policejní mluvčí Michal Žák.

Policie majitele štěněte obvinila z trestného činu týrání zvířat. A protože psa usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem hrozí mu i vyšší trest - až 3 roky vězení.