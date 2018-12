Muž udělil dcerce za šikanu krutý trest. Pobouřil jím internet. VIDEO

Otec holčičky vyvolal na Facebooku obrovskou diskuzi pod kontroverzním videem, ve kterém ji trestá za šikanu. Nechal ji jít osm kilometrů do školy pěšky, zatímco za ní jel autem a natáčel ji.

Malá Kirsten z amerického státu Ohio byla vyloučená ze školy na tři dny za to, že se dopustila šikany ve školním autobuse. Údajně se mělo jednat už o druhý případ šikany z její strany. Její otec Matt to nechtěl nechat být a vymyslel pro dceru opravdu krutý trest.

Nechal ji jít do školy vzdálené zhruba osm kilometrů pěšky, zatímco za ní celou dobu jel svým autem a natáčel ji u toho. Video pak nahrál na Facebook se slovy: "Životní lekce! Šikana je nepřijatelná, tohle je můj způsob, jak zamezit tomu, aby se něco takového dělo v mé rodině." Po vlně kritiky k videu dopsal, že její dcera pěší tůru ustála bez úhony a že má snad konečně nový pohled na šikanování.

Video má více než 18 milionů shlédnutí, 300 tisíc sdílení a přes 70 tisíc komentářů. Spousta lidí byla trestem nadšená a souhlasila s tím, že takhle se holčička ponaučí. "Dobrá práce, chlape. Musíš svou dceru opravdu milovat. Občas musí být člověk krutý, aby dosáhl něčeho správného," napsal Bernard R.

Jiní ale muže odsoudili za to, že svou dceru ponižuje. "To, že musela jít pěšky, je jedna věc. Ale to, že otec zveřejnil video na Facebooku, kde ho viděly miliony lidí, je nepřijatelné. Otec je sobecký a egoistický. Dosáhl slávy na internetu na úkor desetiletého dítěte. V tomhle případě je agresorem, který se dopouští šikany, samotný otec," uvedla Wenona G.