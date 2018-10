Muž unikl smrti o pár hodin. Uvízl v zácpě, do letadla nenastoupil

Indonésie se stále vzpamatovává z pádu letadla, které se zřítilo v pondělí u ostrova Jáva do moře. Na palubě bylo 189 lidí, nehodu nejspíš nikdo nepřežil. Obrovské štěstí měl však úředník Sony Setiawan, který unikl smrti jen o pár hodin. Většinou cestuje právě touto linkou i ve stejném čase. Úředník se však zdržel v zácpě a musel letět jiným letadlem. Jeho kamarádi bohužel takové štěstí neměli.

Trosky letadla společnosti Lion Air, které se v úterý 13 minut po startu zřítilo do moře, stále prohledávají záchranáři. Byly také nalezeny první oběti nehody, kterou pravděpodobně všech 189 lidí nepřežilo. Mezi mrtvými jsou nejspíš i kamarádi úředníka z ministerstva financí Sony Setiawana, uvedl deník Mirror.

Setiawan měl v letadle také sedět. Let však zmeškal kvůli dopravním komplikacím, které ho potkaly po cestě na letiště. Setiawan musel let zrušit a objednat si pozdější. Když přistál, zjistil o pádu letadla. "Jakmile jsem se to dozvěděl, brečel jsem. Znám přátele, kteří letadlem letěli," řekl Setiawan.

Setiawan měl veliké štěstí, oproti ostatním cestujícím. I když se zatím nenašel nikdo, kdo by let přežil, příbuzní cestujících stále doufají a čekají v krizovém středisku na letišti v Jakartě. Jedním z čekajících je i Murtado Kurniawan, jehož žena byla v letadle. Svatbu měli před nedávnem. "Nemůžu bez ní žít, miluji ji. Poslední věc, kterou jsem jí řekl, bylo, ať je opatrná," popsal Kurniawan.

Kurniawanova žena letěla za prací. "Vždycky se o ni bojím, když odjíždí. Když jsem viděl v televizi, že letadlo havarovalo, celé mé tělo začalo slábnout," popsal Kurniawan.

V Indonésii stále probíhají pátrací a záchranné akce. Pro vyhledávání osob začali záchranáři používat drony a radary. Lion Air také poskytuje lety zdarma pro rodinné příslušníky cestujících, informovalo BBC.