Muž vraždil ženy a dělal z nich sekanou! Tu prodával policistům

Pickton je nejhorším vrahem v dějinách Kanady a zahraniční média nyní připomínají jeho příběh plný krve a zvrácených praktik. Pickton byl dopaden v únoru 2002. Po jeho zatčení hygienická stanice upozornila sousedy, kteří od Picktona kupovali vepřové, že mohli dostat i lidské ostatky.

Muž ze svých obětí dělal sekanou. Mezi masem z prasat byly nalezeny také části rozčtvrcených obětí. V jeho mrazáku policisté našli i rozseknuté hlavy s průstřely a kusy lidských těl.

Ve většině vražd mělo jít o prostitutky či narkomanky, které zmizely z chudého předměstí Vancouveru v 90. letech. Podle obžaloby je lákal na svou sedmihektarovou prasečí farmu, kde pořádal večírky plné drog a alkoholu.

Právě díky jeho farmě mohli policisté postupně vymazávat další a další jména ze seznamu pohřešovaných osob. Úřady vynaložily 61 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) na prosetí půdy na celé usedlosti. Kriminalisté našli na farmě stopy DNA více než 30 žen.

Pickton ve vězení naletěl policistovi, který se vydával za vězně. Řekl mu, že zavraždil 49 žen a chtěl jich postupně zabít 75. “Je mi jen líto, že jsem to nezvládl zaokrouhlit a dotáhnout na 50," šokoval tehdy svým výrokem. "Dostali mě, protože jsem začal být nedbalý,“ řekl. Vše poté popřel, ale za 49 vražd sedí ve vězení.

Jeho činy byly opravdu brutální a šokovali především pozůstalé. "Nikdo by neměl umírat tak jako ona," nechal se slyšet Jay Draayers, nevlastní bratr zavražděné Sereeny Abotswayové. Vyšetřovatelé našli v kbelíku na Picktonově farmě její hlavu, ruce a nohy.

Ve Vancouveru a okolí zmizelo od konce osmdesátých let až do roku 2001 více než šedesát žen. Nepodařilo se prokázat, že všechny má na svědomí Pickton. Lidé se ale pozastavovali nad tím, jak je možné, že ženy z Vancouveru a okolí mizely tolik let, aniž by policie o příčinách cokoliv zjistila. "Je neodpustitelné, že Pickton mohl vraždit tak dlouho," psalo se tehdy v médiích.

Šokující bylo, že mohla policie sériového vraha dopadnout mnohem dříve. V roce 1997 se jedné narkomance, kterou se chystal zabít, podařilo uprchnout. Nahá a zraněná utíkala pro pomoc. Policie ho ale tehdy neusvědčila, protože slova drogově závislého člověka nebrala dostatečně vážně. Policisté navíc muže znali, protože si od něj kupovali sekanou. Právě sekanou dělal ze svých obětí.

"Pane Picktone, skutečně neexistuje způsob, jak bych odpovídajícím způsobem vyjádřil odpor, jaký vraždy vyvolaly u veřejnosti," prohlásil soudce James Williams.

Pickton dostal nejvyšší možný trest - doživotí, protože trest smrti Kanada na rozdíl od Spojených států zrušila. Příbuzní obětí prožívali vynesení rozsudku velmi emotivně. Někteří se radovali, další se neubránili slzám.

Odsouzený na sobě nedal nic znát, na soudce ani nepohlédl a zrak upíral na ruce složené v klíně. Poté se naklonil dopředu a chtěl něco říci, ale jeho obhájce mu dal pokyn, aby mlčel.