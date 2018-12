Lékaři v šoku: Muž vykašlal obří sraženinu, měla tvar průdušek

Hrůzně vypadající sraženinu měl v těle teprve šestatřicetiletý pacient. Sraženina měřila něco přes 15 centimetrů. Muže přijali v nemocnici s chronickým srdečním selháním. Pacient již před hospitalizací prodělal infarkt a měl několikrát operované srdce, uvedl web washingtonpost.com.

Po další operaci a následné léčbě na jednotce intenzivní péče měl pacient stále problémy s dýcháním. Trápily ho záchvaty kašle. Při jednom abnormálně velkém záchvatu vykašlal sraženinu, která se mu vytvořila v části jeho průdušek v pravé plíci.

A 36-year-old man was admitted to the ICU with an acute exacerbation of chronic #heartfailure. After a ventricular assist device was placed & anticoagulation therapy initiated, hemoptysis developed, and he expectorated a cast of the right bronchial tree. https://t.co/QfqeqwWzXt pic.twitter.com/nXW201rjCT