Muž vytáhl ženu z auta a zachránil jí život. Odsoudili ho za napadení!

Muž z anglického Bristolu našel doma dopis na rozloučenou, který psala jeho manželka. Když ji objevil opilou za volantem jejich auta, odvedl ji zpět do domu a zachránil jí tak život. Podle svědka ji ale přitom praštil do hlavy, za což byl odsouzen.

Když 46letý Graham Page objevil doma dopis na rozloučenou, ve kterém jeho manželka vyhrožuje sebevraždou, okamžitě se ji vydal hledat. Alexandru našel "opilou a hysterickou" za volantem jejich auta a zachránil jí tak život. Píše o tom portál Metro.

Jenže namísto toho, aby byl oceněn jako hrdina, ho soud uznal vinným z napadení. Podle prokurátora Michaela Collinse totiž Graham nepostupoval zrovna šetrně. Manželku měl praštit do hlavy a poté táhnout po zemi za její šaty, což nahlásil policii svědek.

Graham u soudu uvedl, že se cítí vinen, a byl odsouzen ke 100 hodinám veřejně prospěšných prací, které musí vykonat během následujících 12 měsíců. Musí také zaplatit 85 liber (v přepočtu 2500 korun) oběti a dalších 85 liber za náklady spojené se soudním řízením.

"Jsem trochu znechucený. Očividně se mi situace vymkla z ruky, ale nebylo to nic hrozného. Byla to těžká situace a já udělal, co bylo třeba a co jsem uznal za vhodné. Myslím, že je přehnané, abych za to měl zápis v trestním rejstříku," prohlásil Graham.

Policie Alexandru vyslechla, sama nepodala trestní oznámení. Neměla žádná zranění a na jejím obličeji nebylo ani stopy po nějaké ráně. Grahamův obhájce sdělil, že Pageovi jsou manželé čtyři roky a na svém vztahu dále pracují.