Muž z Chebska, který ubil štěně, se brání: Pořád mě jenom kousalo

"Ukážu vám lékařské zprávy nebo fotky, jak mě Dogy pokousal, sotva se sundaly obvazy. Každý si má vybrat psa, na kterého stačí, to jsem bohužel neudělal. Původně jsem chtěl zlatého retrívra, což je pohodový pes, ale pak jsem viděl Dogyho a byl to začátek konce," omlouval svůj čin sám majitel. O případu jsme informovali ZDE.

Zároveň si stěžuje, že kritika, která se snesla na jeho hlavu, není oprávněná. "Kdybych Dogyho dlouhodobě trápil, tak asi není v pitevním protokolu psáno, že byl dobře živený a bylo o něj dobře postaráno. Kdybych se ho plánoval zbavit, tak jsem to udělal tak, aby ho nikdo nenašel," omlouval své jednání.



Ochráncům zvířat však majitel po činu tvrdil, že psa už nemá a odvezl ho do útulku. To byla lež. Muž psa zabil a odhodil ho do příkopu. Pitva také prokázala, že byl usmrcen zvlášť surovým způsobem. Policii se k činu přiznal. Majitel byl obviněn z trestného činu týrání zvířat a hrozí mu až tři roky vězení.