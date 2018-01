Muž z Floridy mluví o štěstí, po útoku medvěda má "jen" 41 stehů

O ohromné smůle i štěstí může mluvit Andy Meunier z Floridy. Od smrti ho dělil skutečně jen kousek, když se zapletl do souboje s medvědem, na kterého narazil jen několik kroků od vlastního domu. Ve rvačce s mohutným zvířetem sice neměl šanci, podařilo se mu ale odplazit se zpátky do domu. Z incidentu vyvázl se 41 stehy na obličeji. Sám mluví o tom, že měl ohromné štěstí a nezemřel.

Málokdo je připraven na situaci, kterou prožil Andy Meunier z Naples na jihu Floridy. V úterý v noci šel muž kolem jedenácté večer vypustit svého psa, aby se mohl vyvenčit, uvádí agentura APTN. Udělal jen pár kroků a když se otočil, čekal ho děsivý pohled.

Z bezprostřední blízkosti totiž zíral ohromnému medvědovi přímo do tváře. "Všechno se zpomalilo, Bylo to přesně tak děsivé, jak si umíte představit," popsal Meunier portálu WZVN. "Stál přímo přede mnou, zkusil jsem se rychle otočit vlevo a dostat se zpátky do domu, to jsem ale dostal zvedák od hnědého, nebo černého medvěda," doplnil Meunier.

Děsivý úder poslal muže rovnou k zemi, medvědovi se na jedinou ránu podařilo potrhat mu obličej. Ránu museli doktoři uzavřít 41 stehy. Meunierovi se naštěstí podařilo dostat na nohy a do domu dřív, než se vše ještě zhoršilo.

Zakrváceného ho na zemi našla jeho manželka, která okamžitě zavolala na tísňovou linku. "Popravdě, netuším, jak se mi to podařilo přežít," uvedl Meunier.

Medvědi nejsou v sousedství ničím zvláštním, málokdy je ale lidé potkají z takové blízkosti. Záchranáři se nyní pokoušejí nebezpečného medvěda odchytit.

I přes děsivou zkušenost muž z Floridy neztratil smysl pro humor, podle něj vypadá jizva, jako by ho napadl Wolverine z filmu X-Men.