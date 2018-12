Muž z Ostravska nezvládal péči o ženu a tchyni, obě měl udusit

Stalo se to v jednom z rodinných domů v Ostravě Svinově brzy ráno. Obžalovaný muž měl podle obžaloby vzít igelitový sáček a nejprve udusit svou tchyni. Pak přiložil sáček i k ústům své manželky.

Podezřelý se o obě ženy, se kterými žil ve společné domácnosti, dlouho staral. Obě měly zdravotní problémy. Manželka zůstala ochrnutá po mrtvici. Dnes už bývalý řidič autobusu tak zřejmě neunesl psychický tlak, a to byl i nejspíš motiv, proč měl obě ženy zabít.

"Začal pociťovat bezmoc, bezvýchodnost situace a strach že nezvládne péči o manželku a tchyni vyššího věku, které bylo přes 80 let," uvedl státní zástupce David Bartoš.

Před soudkyní obžalovaný vypověděl, že vraždu nemocných žen bral jako vysvobození. I on sám chtěl prý spáchat sebevraždu. To se mu ale nepovedlo, zadržela ho policie a do hlavního líčení pobýval ve vazbě. K tomu, co spáchal, se hned přiznal. Muži teď hrozí až dvacetileté vězení, vyloučen není ani výjimečný trest.