Otec ubodal vlastní dceru! "Pláč najednou ustal," popsala matka

Britka Tracey Taundryová si prožila to nejhorší, co jako matka mohla. Její bývalý partner William Billingham probodl ze žárlivosti jejich dceru Mylee kuchyňským nožem. Jeho expartnerka si totiž našla milenku a přiznala se ke své bisexuální orientaci.

Tracey Taundryová se společně se svou dcerou Mylee chtěla z domu odstěhovat. Její expartner a dívenčin otec to však neunesl. Na prahu ji zastavil, vytáhl obrovský kuchyňský nůž a chladným hlasem pronesl: "Zabiju tě." Informoval o tom portál Daily Mail.

"Mylee stála přede mnou," vyprávěla zlomená matka u soudu. "Snažila jsem se ji odstrčit pryč. Pak jsem se snažila utéct zpátky do domu, jenže jsem uklouzla. Mylee stála na příjezdové cestě. 'Mami,' volala a plakala. On šel najednou k ní, popadl ji za kapuci a vlekl ji do domu. Zabouchl dveře," popsala.

Tracey se prý zoufale pokoušela zachránit svoji dceru. Nejprve se snažila dostat dovnitř sama, následně volala na tísňovou linku. "Má mé dítě uvnitř! Slyším, jak křičí! Pospěšte si, prosím! Má nůž!" plakala do telefonu. Záznam byl také přehrán u soudu.

Tracey Taundryová se beznadějně pokoušela dostat do domu, aby dceru zachránila, jenže marně. Běžela k oknu, ale nic neviděla a ani přes něj se nešlo dostat dovnitř. "Jenom jsem slyšela, jak má dcera křičí 'Mami'," uvedla.

Pak prý uslyšela, jak dcera najednou přestala plakat. Když přijela policie a záchranná služba, našli dítě ležet v kaluži krve. Mylee už lékaři pomoct nedokázali.

Billingham dívence probodl hrudník kuchyňským nožem s čepelí o délce 20 cm. Partnerka Tracey Taundryové slečna Andrewsová prohlásila, že to udělal ze strachu, že už nebude vídat své děti, které spolu s Tracey mají. Po rozchodu prý posílal Tracey obtěžující a nevhodné zprávy.

"Nedává mi smysl, co se stalo," vypověděla Billinghamova nejstarší dcera u soudu. Dále ho popsala jako milujícího otce se smyslem pro rodinu. Mylee měl podle ní velmi rád. Sám Billingham všechna obvinění popřel, případ se bude dále prošetřovat.