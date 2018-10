Muž znásilnil ve křoví dívku, pak přivolal i svých 7 kamarádů

V noci na 14. října se osmnáctiletá dívka vydala na technoparty do klubu Hans-Bunte-Strasse v německém Freiburgu. Na akci ji doprovázel její přítel. Podle listu Bild se jeden z podezřelých začal s dívkou na diskotéce bavit a pozval ji na drink. Není upřesněno, zda neznámý nápoj obsahoval drogy.

Okolo půlnoci byla dívka viděna, jak odchází ke dveřím s mužem, který jí předtím koupil pití. Poté jím byla zatažena do křoví a znásilněna. Pachatel byl identifikován jako muž pocházející ze Sýrie, který žil v Německu od roku 2014. Bezbrannou a omráčenou dívku zanechal ve křoví a vrátil se do klubu pro své kamarády. Následně z klubu odešlo alespoň sedm dalších návštěvníků, z nich šest by mělo pocházet ze Sýrie a jeden Němec.

„Nadále probíhají intenzivní vyšetřování,“ uvedla hlavní vyšetřovatelka Laura Riske (40). Podezřelí jsou nyní ve vazbě.

Podle deníku Mirror policie vyzývá, aby se ozvali případní svědci. Kamerové záznamy z klubu byly policii předány.