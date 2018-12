Může mít dítě z čertů trauma? Psycholog radí, jak správně strašit

Jestli budeš zlobit, odnese si tě čert. Podobnou větou straší v posledních dnech své děti spousta rodičů. Podle dětského psychologa to ale není dobře a pokud dítě zlobí, mohou si za to rodiče z velké části sami.

Už dnes večer zamíří do mnoha domácností trojice nadpozemských bytostí - důstojný Mikuláš, krásný anděl a strašidelný čert. Rodiče na ně mnohdy čekají jako na smilování, aby jim pomohli s nezvedenými potomky. Jenže podle dětského psychologa Václava Mertina je strašit dítě čertem hodně nešťastný způsob.

Když už se rozhodnete si domů Mikuláše pozvat, měli byste dodržovat určité podmínky. Dítě by se v první řadě mělo cítit v bezpečí a rodiče by ho neměli k cizím bytostem postrkovat nebo ho příliš důrazně nutit, aby recitovalo básničku. Podle Mertina také není vhodné, aby se před cizími lidmi probíralo, jak dítě zlobí.

"Pokud je blíž anděl a Mikuláš, drží v ruce dárky a čert je v bezpečné vzdálenosti, tak bych neměl námitky. Leckdy z toho ale dospělí udělají zábavu pro sebe, ne pro děti. K životu nepatří strašení dětí, oni mají hodně vlastních starostí a dost je strašíme reálným životem. Není správné jim ještě přidávat Mikulášem," myslí si psycholog.

Důležité podle psychologa je, aby každé dítě, i to, které zlobí, dostalo od Mikuláše nějaký dárek. "Dávat na Mikuláše uhlí, to jsou barbarské způsoby. To bych musel být s dítětem hodně zadobře, aby to přijalo jako legraci, vzalo si uhlí a teprve potom by dostalo něco kladného," popisuje Mertin.

Obecně vzato se děti bojí rády, ale vždy je to individuální a hodně záleží na věku dítěte. "Bojujeme o to, aby neměly traumatické zážitky, a potom je vystavíme tomuhle. Říkáme, že je to legrace, ale to říkáme my, ne děti. Především u menších a bázlivějších dětí musí návštěvu Mikuláše korigovat rodiče. Nesmí připustit, aby z toho dítě mělo trauma, musí mít jistotu, že ho nedají," radí odborník.

Největší obavu má psycholog z těch mikulášských skupinek, které se opijí, nebo takových, které si chtějí zasloužit odměnu a snaží se být autentičtí. "Riziko je zbytečně velké a nikdy nevíte, jak to dopadne," říká. Dítě by si mělo na Mikuláše postupně zvykat. Vezměte ho třeba dnes večer ven a ukažte mu na procházejících skupinkách, jak tyto nadpozemské bytosti vypadají. Ale bez toho, aby se jakýchkoli aktivit účastnilo. Za rok už může návštěvu klidně zvládnout doma.

V krajních případech může dokonce trauma z čertů přerůst ve vážnější problémy. Klidně i k tom, že se dítě začne počůrávat nebo koktat. To ale podle Mertina nemají na svědomí jen čerti, ale může to způsobit jakákoli mimořádná událost.

Pokud chcete, aby dítě nezlobilo, měli byste použít jiné způsoby než strašení čertem. "Zlobení znamená, že dítě něco chce, ale mi to nechceme, nebo opačně. Velmi často zlobí děti, které necháme svému osudu. Máme pocit, že nejlepší je výchova, kdy dítěti pořád něco vykládáme. Řekněte mu to dvakrát a pak konejte. Ne mu dát na zadek, ale dovést ho k tomu, co chceme, aby udělalo. Jenomže to se rodičům někdy nechce a výpraskem řeší i jednoduché a nenáročné situace," zakončil Mertin.