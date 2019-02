Může mu jít o život! Muž zmizel na cestě do Brna, nemá důležité léky

Čtyřiapadesátiletého Věroslava Bukoviče z Prahy naposledy viděla jeho přítelkyně v pondělí 28. ledna. “V ten den ji odvezl do nákupního centra v Praze 4. Následující dny spolu byli v telefonickém kontaktu, a to až do čtvrtka 31. ledna, kdy si kolem půl sedmé večer volali naposledy. Od té doby se přítelkyni již neozval,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Zdroj: Policie ČR Věroslav Bukovič



Kriminalisté zjistili, že ve středu muže kontrolovali dopravní policisté na dálnici D1 směrem do Prahy, ten den se také ubytoval v jednom z brněnských hotelů. Tam jej však nenalezli. “Hledaný užívá několik důležitých léků, přičemž některé bere denně. Ty si však s sebou nevzal. Oznamovatelka se z tohoto důvodu obává o jeho život,“ doplnil Rybanský.



Muž je vysoký 170 centimetrů, má oválný obličej, krátké hnědé vlasy s čelní pleší a hnědé oči. Naposledy byl oblečený v černé zimní bundě, červeném svetru a černých kalhot. Na nohou měl černé boty. Policie žádá všechny, kdo mají o muži nějaké informace, ať se ohlásí na lince 158.