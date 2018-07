Muže po otravě novičokem pustili z nemocnice. Popsal, jak se otrávil

Muž byl propuštěn z nemocnice v Salisbury v pátek odpoledne, tři týdny poté, co se s partnerkou otrávili novičokem. "Jsem velmi překvapený. Když jsem ho viděl poprvé, říkal jsem si, že tam bude celé měsíce," uvedl Charlesův bratr Matthew pro portál SkyNews.

Charlie si prý pamatuje jen matně, co se stalo. "Řekl mi, že našli nějakou lahvičku a Dawn si tekutinu z ní nastříkala na zápěstí. On pak lahev vzal do rukou, ale rozbil ji, a tak se dostala tekutina i na jeho ruce," doplnil Matthew.

Kde k lahvičce přišli, si údajně Charles nevzpomíná. Podle britských médií mohlo jít o parfém. Policie potvrdila pouze to, že chemikálie se nacházela v "malé lahvi". Otrávená žena minulý týden v nemocnici zemřela.

Charlese a Dawn přijali do nemocnice v Salisbury s podezřením na otravu novičokem na konci června. Do kontaktu s nervově paralytickou látkou přišli ve městě Amesbury, které se nachází nedaleko Salisbury, kde byl otráven i ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija.

Skripalovi se nakonec podařilo zachránit, případ ale vyvolal mezinárodní politickou krizi. Poškodil především vztahy Velké Británie s Ruskem, které Londýn obvinil z otravy dvojice. Podle britských médií, které se odvolávají na zdroje z vyšetřování, policie dospěla ke stejnému závěru.

Podívejte se na reportáž TV Nova: