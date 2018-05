Dva žraločí útoky u Británie: Lidé se bojí i velkého bíleho!

Britského rybáře museli záchranáři letecky přepravit do nemocnice poté, co ho pokousal žralok, kterého se rybáři pokoušeli hodit zpátky do moře. V okolí se vyskytují žraloci sleďoví a modří, panují ale obavy, že britské pobřeží brázdí také ohromný žralok bílý.