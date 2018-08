Muže u Prahy uštkla jedovatá mamba! Je ve velmi vážném stavu

Mambu černou měl chovatel v úmyslu převézt neznámo kam, když ho uštknula. V tu chvíli začalo jít o minuty, chovatel proto na nic nečekal a okamžitě zavolal na linku 155. Ve společnosti dalšího muže pak vyrazil záchranářům naproti, převzali ho na parkovišti kousek od osady, kde se incident stal. "Jeli autem, aby neztráceli drahocenný čas," vysvětlila mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Podle té byl v době příjezdu jednotek muž při vědomí, hrozilo ale, že se mu každou chvíli zastaví dýchání. "Vzhledem k tomu, že situace byla příliš vážná, záchranáři muže zaintubovali, zajistili dýchací cesty a přepravili do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí,” uvedla mluvčí.

Jaký je jeho současný zdravotní stav, není jasné. Jed mamby ale dokáže člověka usmrtit do dvaceti minut. Podle policie nikomu ale žádné další nebezpečí nehrozí. "Nevyšetřujeme to, protože majitel s ní při převozu nějak manipuloval a uštkla ho, zavolal si záchranku. Nebylo to o tom, že by had utekl a někoho kousnul," upozornil mluvčí policie Pavel Truxa.