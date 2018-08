Muž uštknutý mambou nemá vyhráno, i když už dostal protijed

Už v pondělí by mohlo být podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filipa Brože jasné, jestli je chovatel z nejhoršího venku, nebo ne. Zatím dostal protijed a lékaři čekají, jak na něj tělo zareaguje.

"Podali jsme mu antisérum a nadále je ve stabilizovaném stavu. Čeká se, jak antisérum zabere, a podle toho se zvolí další postup," vysvětlil Brož.

České nemocnice mají zpravidla antiséra pouze na běžné druhy hadů, jako jsou třeba zmije. V případě uštknutí nějakým exotičtějším plazem (což se týká i mamby černé) bývá vyslán pro lék záchranářský vrtulník. Ten pro něj přitom létá až do Německa.

Muž měl obrovské štěstí, že si pomoc po kousnutí mambou přivolal okamžitě, a záchranáři tak mohli včas zajistit dýchací cesty, zaintubovat ho a přepravit do nemocnice, díky čemuž jeho šance na přežití vzrostly. Jed mamby je totiž velmi silný, člověka dokáže zabít do dvaceti minut.

Nejasné okolnosti kousnutí

Ke kousnutí chovatele mambou mělo podle policie dojít při chybné manipulaci s hadem při převozu. Záchranáři muže vyzvedli z parkoviště v Dolních Břežanech, kam se dopravil autem ve společnosti dalšího muže tak, aby neztrácel drahocenný čas. Šlo o minuty.

Obec místní obyvatele ubezpečila, že se nemusejí bát dalšího útoku. "K útěku hada do volné přírody nedošlo, takže ostatním obyvatelům NEBEZPEČÍ NEHROZÍ," zdůraznili hlavní představitelé Dolních Břežan. Později přitom dodali, že k útoku nedošlo přímo v obci, ale v kontaktním zookoutku ve Zvoli. "Uštknutý chovatel následně ve snaze dostat se co nejrychleji do lékařské péče překročil autem hranici katastru naší obce a byl zdravotnickou záchrannou službou vyzvednut na Jarově," sdělila obec.

Proti tomuto tvrzení se ale zvolský zookoutek tvrdě ohradil. "Objevila se informace, že u nás proběhlo uštknutí mambou. Není to pravda. Zaměstnanci zooparku jsou v pořádku, o kousnutí víme, víme i komu se stalo a jeli jsme i na žádost asistovat a zkontrolovat zabezpečení hadů,” uvedli zástupci zooparku.

Chovatel byl podle nich velmi zkušený a věděl, co dělá. "Bohužel mamby patří opravdu do to nejnebezpečnější úrovně manipulace a takovéto věci se občas dějí," dodali zástupci. Zároveň vydali i několik informací, které se chovu jedovatých hadů v Česku týkají: