Muže zasáhla vrtule rogala, našli ho se strašlivými poraněními!

Hrozivá poranění utrpěl muž (55), kterého v sobotu zasáhla v Šenově na Ostravsku vrtule motorového rogala. Záchranáři ho našli v tak vážném stavu, že ho museli uvést do umělého spánku a napojit na dýchací přístroje. Hned, jak to bylo možné, pacienta převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě.