Muži, kteří do krve zbili druhého řidiče, stanuli před soudem

Dva hulváti, kteří brutálně zbili šoféra druhého auta za to, že je předjel, pořádně naštvali všechny slušné lidi. Otec se synem, kteří neváhali tasit zbraň i udeřit člověka kamenem do hlavy, dnes předstoupili před soud. Ten rozhodl, že oba dva obvinění skončí ve vazbě z obavy, že by mohli v trestné činnosti pokračovat.