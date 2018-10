Muži pijí více alkoholu, ženy raději nakupují. Takový je život v Česku

Stravovací návyky u mužů a žen v Evropě jsou odlišné. Ovoce a zeleninu konzumovalo v roce 2014 57 % žen, mužů 36 %. Podobně je tomu tak i v České republice. 1–4 porce zeleniny konzumuje 48,9 % mužů, žen pak 53,9 %. V Česku alkohol ve věku nad 18 let pije každý týden více mužů, a to kolem 38,3 %. U žen je to 23 %. Stejné je to i u kouření. Denně kouří 23,8 % mužů oproti 15,8 % žen ve věku 18 a více let.

Z Evropské unie nejméně pijí alkohol ženy v Rumunsku nebo Litvě, a to jen 5 %. Muži pijí nejméně v Lotyšsku, a to kolem 21 %. Ženy také nejméně kouří v Rumunsku, okolo 9 %. Nejméně mužů kouří ve Švédsku, a to 10 %.

Sportovní aktivity nejsou moc oblíbené u žen. V Evropě v roce 2014 průměrně sportovalo 26 % žen, mužů o deset procent více. Nadváhou ve stejném roce trpělo 57 % mužů ve srovnání s 44 % žen. Je tedy překvapením, že je více mužů než žen, kteří trpí nadváhou, i když se sportu věnují více. Může to být především díky jejich horším stravovacím návykům.

Česká republika je na tom podobně. Týdně tráví 150 minut sportem 35,7 % mužů, žen 26,2 %. Nadváhou pak trpí 57,3 % mužů ve věku 18 a více let, žen jen o pár procent méně, a to 43,7 %.

Ženy v Evropské unii také rády nakupují, a to nejen v obchodech, ale hodně času tráví online nakupováním oblečení. V roce 2017 koupilo přes oblečení přes internet 70 % žen, mužů jen 58 %. Stejně tak je tomu i v České republice. Ve věku 16 až 74 let nakupuje online oblečení 76 % žen, mužů 50 %.

Ženy v Evropské unii se také více věnují četbě a raději navštěvují různé kulturní akce. V České republice ve věku 15 a více let čte 50 %, mužů jen 31 %. Na živá vystoupení chodí ve věku 16 a více let raději ženy, a to 35,6 %. Muži totiž raději, než na živé vystoupení, zajdou na sportovní utkání. Ve věku 16 a více let navštíví utkání 28,2 % mužů, žen 15,8%.