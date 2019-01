Muži polili chlapce (3) kyselinou! Útok si měl objednat jeho otec

Hrůzný čin se odehrál v červenci loňského roku ve Worcesteru v Británii v místním obchodu. Na tříletého chlapce zaútočilo pět mužů a polili ho kyselinou sírovou. Ta poleptala jeho obličej i ruku. Policie po útoku zadržela Adama Čecha (27), Jana Dudiho (25) a Norberta Pulka (22), všichni jsou slovenské národnosti.

Mezi zadrženými byl také Afghánec Jabar Paktiu (41) a čtyřicetiletý otec dítěte, jehož jméno policie nemohla zveřejnit. Muži byli obviněni z vážné újmy na zdraví a ze spiknutí, uvedly topky.sk.



Celý útok zachytily kamerové systémy. Rodina vešla kolem 14. hodiny do obchodu a tři Slováci je měli sledovat. Adam Čech se poté přiblížil k chlapci a polil ho kyselinou. "Je to útok kyselinou. Byl to jen zlomek vteřiny," uvedl prokurátor Jonathan Rees. Útočníci poté z obchodu utekli.

Prokurátor zveřejnil motiv tohoto hrůzného činu. Otec chlapce se nesmířil s tím, že ho jeho manželka, se kterou žil od roku 2006, opustila a odstěhovala se s dětmi z Wolverhamptonu do Worchesteru do azylového domu. Měl se je snažit vypátrat a najmout si čtveřici mužů, aby vyrobila důkazy, které by je zdiskreditovali. Plánovaný útok na svého syna však odmítá.

Zdroj: Profimedia

Podle obžaloby se muži měli snažit na chlapce zaútočit o osm dní dřív. Adam Čech měl i s dalšími obžalovanými, Martinou B. (22) a Saiedem Hussinim (41), nacházet v blízkosti školy, kam chlapec chodil, a poté ho sledovat.

"Prokuratura naznačuje, že plánem Norberta P. bylo, aby na dítě vylili kyselinu. Ten však nevyšel, jelikož bylo okolo více lidí," dodal Rees.

Jaké tresty obvinění dostanou za otřesný čin, rozhodne soud.