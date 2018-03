Myjete nádobí v ruce? Pozor, tyto prostředky vám mohou ublížit!

Ačkoli více než třetina českých domácností vlastní myčku nádobí, většina lidí si i přesto kupuje přípravky na ruční mytí. Spotřebitelský časopis dTest proto nezávisle otestoval 18 prostředků na mytí nádobí a to včetně speciálních přípravků k mytí dětských lahví a ekologických saponátů. A některé mohou člověku nepřijemně uškodit.

Trh s prostředky na ruční mytí nádobí je poměrně velký, co se počtu výrobků a značek týče. Spotřebitelský časopis dTest poslal do laboratoře výrobky, za které Češi v maloobchodech utratili v období od listopadu 2016 do října 2017 nejvíce peněz a rozhodl se je porovnat.

"K 16 zástupcům ze seznamu nejprodávanějších prostředků jsme navíc přidali i dva z německého trhu,“ popisuje výběr šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová. Všech 18 výrobků podstoupilo laboratorní zkoušku účinnosti, prošlo hodnocením hospodárnosti mytí a posouzením seznamu obsažených látek z etiket.

A doporučení zní jasně. Lepší je mýt nádobí v rukavicích. "Saponáty často obsahují kontaktní alergeny, které by mohly u citlivých osob způsobit podráždění pokožky. V 15 případech výrobci použili potenciálně alergenní konzervanty methylisothiazolinon a benzisothiazolinon. Obešly se bez nich jen značky Ecover, Frosch a Nuk. Ty byly konzervovány jinými látkami, například šetrnější kyselinou mléčnou.

Zdroj: dTest

V 11 výrobcích se pak vyskytovaly alergenní parfémy, například limonen či geraniol,“ říká Hana Hoffmannová. Bez alergenních parfémů si vystačil Feel eco Washing Up Liquid, Real Green Clean Nádobí, Jar Platinum Lemon & Lime a Frosch Dish Balsam Citrus. Na etiketě je tyto alergeny spolehlivě odhalíte, musejí být totiž vždy konkrétně vyjmenovány. Pokud se tedy v seznamu složek nachází pouze slovo parfém, tak výrobek alergenní parfémy neobsahuje.

Chemie na talíři

Časopis dTest se v souvislosti s mycími prostředky zaměřil na jejich celkovou zdravotní nezávadnost. Zejména pak co se týká zbytků prostředků, které by mohly zůstat na povrchu nádobí. "Tyto otázky jsme diskutovali i s laboratoří, kde probíhal náš test. Podle názoru odborníků nelze na umytém nádobí zbytky čisticích prostředků vyloučit, zejména pak při nedokonalém oplachování. Šlo by však o velmi malá, neriziková množství, jelikož prostředky jsou ve dřezu velmi naředěné," dodává Hoffmannová.

Obvyklá dávka pro ruční mytí představuje 5 ml prostředku na 5 l vody. Každý, kdo by měl přeci jen obavy, lze doporučit na závěr mytí důkladné opláchnutí.

Zbytků na nádobí se tak nemusíme příliš obávat. Problémy by mohly nastat právě při kontaktu samotných neředěných čisticích prostředků s pokožkou nebo po jejich nechtěném pozření. Žádný z testovaných přípravků nebyl závažně škodlivý, téměř všechny však deklarovaly dráždivé účinky na pokožku či oči. Pokud by k potřísnění došlo, je třeba postižené místo opláchnout velkým množstvím vody. "V případě požití se doporučuje vypití většího množství vody, aby se prostředek v žaludku naředil. Podobně můžete postupovat, i kdyby si 'jaru' líznul váš domácí mazlíček," dodává Hoffmannová.

(Ne)šetrnost k přírodě

Řada prostředků v testu hlásala svou přívětivost k přírodě přímo na obalu. Řeč je o značkách Real Green Clean, Feel eco, Ecover, Frosch a Green Line, které si v názvu či na etiketách hrály se slovy eco, green či obrázky lístků. Vybírat ekologicky šetrné pomůcky pro domácnost je chvályhodné.

Je nutné však doplnit, že na rozdíl od biopotravin chybí pro tyto výrobky jasná definice, co to je ekologický přípravek. Za použitými zelenými hesly tak stojí různě podložená rozhodnutí výrobců.

Obaly často zmiňují použití přírodních surovin nebo biologickou rozložitelnost přípravku. A pro použití v domácnostech evropská legislativa prodej jiných než biologicky rozložitelných detergentů nepovoluje. V případě značky Ecover spočívá ekologická šetrnost mimo jiné i v použití lahve vyrobené z plastu částečně rostlinného původu a částečně z recyklovaného. "Jasným vodítkem pro rozpoznání k přírodě šetrného čisticího prostředku by mohla být některá ze známek udělovaných nezávislými organizacemi, například logo Ecolabel. S ním jsme se v našem testu nesetkali. V českých regálech však můžete občas narazit na logo A.I.S.E.," zakončuje Hoffmannová.