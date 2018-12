Mynář loboval za předražené zakázky, ukazují odposlechy

Zakázka na zpevnění břehů nádrže v Lánech byla předražená o desítky milionů. Stíhaný šéf Lán Miloš Balák nechal navíc podmínky výběrového řízení nastavit firmu, která ho pak následně vyhrála. Vyplývá to z policejních odposlechů, které získala Mladá fronta Dnes.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář v minulosti loboval za to, aby Poslanecká sněmovna zvýšila rozpočet Hradu o několik desítek milionů. Důvodem měla být údajná nutnost rekonstrukce břehů vodní nádrže, která se nachází v lánském sídle prezidenta. Rozpočet Hradu tak postupně narostl na nejvyšší sumu v historii, půl miliardy korun za rok.

Odpovědnost za tento projekt nese šéf lánské obory Miloš Balák, kterého do funkce dosadil právě prezidentům kancléř Mynář. Ten ho však odmítá odvolat i přesto, že je za manipulace se zakázkou obviněn.

Mynář se naopak podle policejního textu snaží stíhání Baláka bránit. Odposlechy ale dokazují, že šéf Lán celou zakázku jako předraženou od začátku plánoval. Peníze pak Hrad vyplatil kladenské společnosti Energie, která soutěž vyhrála. Výběrové řízení ale pořádala fakticky samotná stavební firma. Kvůli zakázce policie stíhá nejen Baláka, ale také manažera firmy Libora Tkadlece a samotnou firmu Energie.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (...). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat," zachytily podle MF Dnes odposlechy, ve kterých se Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Podle Baláka se jedná o lež a policejní spiknutí. "Je to pouze nepravdivá konstrukce policie," řekl šéf lánské obory MF Dnes. "Děkuji za dotaz, ale račte ponechat řízení naší složky odpovědným osobám," reagoval kancléř Miloše Zemana.

Vratislav Mynář měl v této věci tlačit také na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby Balákovo trestní stíhání překazil. Ministr ovšem rozhodnutí zdržoval a také nakonec letos v květnu zamítl.