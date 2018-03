Mynářovu cestu do Číny platil hrad! U ostatních Zeman netuší

Miloš Zeman stále neví, kvůli čemu je jeho poradce Jie Ťien-ming přesně vyšetřován. Minulý týden kvůli tomu vyslal do Číny svého kancléře Vratislava Mynáře, poradce Martina Nejedlého a šéfa CEFC Europe Jaroslava Tvrdíka. Prezident nyní potvrdil, že kancléři uhradil cestu hrad. Kdo platil cestu ostatním, však netuší.

Zeman v rozhovoru pro MF DNES potvrdil, že delegace vyrazila do Číny na jeho pokyn, a že se jednalo o služební cestu. "Samozřejmě, že byla hrazena z rozpočtu mé kanceláře. Mám pocit, že ta trojice udělala velký kus práce," prohlásil prezident podle iDNES.

To však podle Zemana nikdo neuzná. Přesné podrobnosti o vyšetřování prezidentova čínského poradce však vyslanci nezjistili. "Je to záležitost čínských institucí a nikoli moje," řekl prezident s tím, že se nechce vměšovat do čínských vnitřních záležitostí.

Jestli prezidentská kancelář platila služební cestu i řediteli česko-čínské komory Jaroslavu Tvrdíkovi, však Zeman nevěděl. "Vím, že jsme to zcela určitě platili kancléři Mynářovi. A pokud jde o ty zbývající dva, nemám tušení."

Tvrdík však veškerá tvrzení o tom, že mu cestu platil hrad rázně odmítl. "Je legitimním právem pana prezidenta nevědět všechny detaily. Kancelář prezidenta mi nikdy nic neplatila ani nehradila. A to platí i pro poslední cestu do Číny," uvedl šéf CEFC Europe na Twitteru.

Vyslanci hradu v Číně zjistili, že prezidentův poradce Jie Ťien-ming je vyšetřován kvůli podezření z porušení zákona. Vedení CEFC China pak delegaci informovalo, že stíhaný poradce z vedení společnosti odejde. Čínské investice v Česku to však prý neohrozí.