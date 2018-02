Na atrakci se zranilo sedm lidí. Kolotočář se zlobí kvůli trestu

Amatérské záběry zachytily okamžiky, ze kterých běhá mráz po zádech. Obří atrakce se nahnula a sedačky plné teenagerů narazily plnou rychlostí do zábradlí.

reklama

Sedm lidí utrpělo zranění, hlavně pohmožděniny a zlomeniny dolních končetin. Policie případ vyšetřovala jako obecné ohrožení.

Znalecké posudky potvrdily to, co je vidět i ze záběrů pořízených krátce po nárazu. Kolotočář postavil atrakci na nestabilním podloží a stroj se začal bořit do země. Soud to vyhodnotil jako jasné pochybení a provozovatel dostal ve zrychleném řízení podmínečný trest se zákazem činnosti. To se ale obžalovanému nelíbí a proti rozhodnutí podal odpor. Případ se tak bude projednávat znovu a veřejně.

Před několika lety řešil soud podobný případ - na pouti v Ivančicích vypadl patnáctiletý chlapec ze sedačky a zemřel na vážné poranění hlavy. Provozovatel byl uznán vinným, dostal podmínečný trest a rodičům zesnulého musel vyplatit milionové odškodné.