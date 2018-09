Na Brněnsku stěhují 140tunovou kapli. Překáží u silnice

Dva těžké jeřáby přestěhují novobarokní kapličku v Ivančicích na Brněnsku. 140 tun vážící stavbu by měli nadzvednout do půlmetrové výšky a pak ji přesunout o zhruba tři metry, aby nepřekážela u silnice v ostré zatáčce. Jde o technicky náročnou operaci, při které se už dopoledne vyskytly problémy.

Kaple stojí na nevhodném místě, protože silnice vedle ní je příliš úzká a nesplňuje tak požadované normy. Navíc do sakrální stavby v minulosti hlavně v zimě narazilo několik aut.

Ještě před stěhováním přepásali kapličku ocelí a vylili podlahu betonem, který by ji měl při stěhování pomocí dvou speciálních jeřábů udržet pohromadě. "Teď ta kaple má zhruba 140 tun v tom zesílení, jeřáby jsou dimenzovány až na 260 tun," řekl televizi Nova Pavel Růžička, vedoucí přesunu kaple.

Zpevněná stavba se pak zdvihne za ocelový rám. "Nechá se to zhruba půl hodiny stát stát ve vzduchu, aby se sledovalo, co to dělá a poté se s celou konstrukcí hne o 2,5 metru," vysvětlil postup Růžička.

Technicky náročná akce se však pozdrží, protože se hned ráno vyskytly potíže. "Momentálně sledujeme, jestli nám při budování nového základu nezatekl beton," dodal Růžička.

Stavební dělníci teď pracují na odstranění problému, aby mohli začít kapličku přemisťovat. Přesun kapličky přijde ivančickou radnici na 2,5 milionu.