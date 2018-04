Na Brněnsku vypukl velký požár lesa, hasičům pomáhal vrtulník!

Po třetí hodině odpoledne hasiči oznámili, že dostali požár pod kontrolu. "Jedná se o dvě ohniska odhadem 200x100 metrů a 100x100 metrů ve špatně přístupném terénu," uvedli hasiči na Twitteru.

Kvůli špatnému přístupu byl na místo povolán i vrtulník. Ten hasil ohnisko požáru pomocí bambivaku.

Příčiny vzniku požáru zatím nejsou jasné. Podle hasičů však hořelo na několika místech současně. "Požár zachvátil les mezi obcemi Oslavany a Zbýšov. Je to u řeky a je tam špatný terén. Poslali jsme tam jednotky z různých stran," řekl ČTK mluvčí jihomarvských hasičů Jaroslav Mikoška.

Vyhlášení třetího stupně požárního ohrožení je v Česku poměrně vzácné. "Třetí stupeň je nejvyšší, po něm už je jen zvláštní stupeň, který se vyhlašuje například při povodních," uvedl Mikoška.

Starosta Oslavan Vít Aldorf uvedl, že je požár mimo zastavěnou oblast. "Hoří v údolí potoka Balinky na obou stranách. Jsou tam dvě velká ohniska a několik menších. Vypadá to, že by to nemuselo být samo sebou, aby na několika místech po obou stranách údolí vznikl tak svévolně požár," řekl starosta ČTK.

Podle Aldora existuje obava, že někdo mohl místa zapálit. Podle Mikošky je ale příliš brzy na takové spekulace. Příčinou se budou zabývat vyšetřovatelé.