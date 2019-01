Na Česko se žene silný vítr! Na horách dosáhne rychlosti orkánu

Po krátkém oteplení nás čekají opět mrazy, které budou doprovázeny dešťovými přeháňkami, ale i silným větrem, který by podle meteorologů mohl v pátek dosáhnout až 90 km/h v nížinách, na horách by pak mohl přerůst v orkán. Počasí bude ovlivněno především tlakovou níží Oskar, která se do Česka přižene ze západu.