Tohle se žene na Česko! Přijde studená fronta a prudké ochlazení

Po příjemném týdnu se do Česka žene studená fronta, po které k nám bude proudit studený vzduch od západu. Očekává se prudký propad teplot i o deset stupňů. Ještě v pátek vystoupají teploty k 25 až 29 °C.

V noci na sobotu bude ale oblačno až zataženo, na většině území se podle ČHMÚ budou objevovat přeháňky nebo déšť, zpočátku se mohou objevovat i bouřky. Teploty poklesnou k 12 až 8 °C.

V sobotu přes den by se měl déšť objevovat jen ojediněle, na východě a jihovýchodě bude pršet ještě během rána. Teploty přes den vystoupají jen ke 14 až 18 °C, na horách bude dokonce kolem 10 °C.

I v neděli očekávají meteorologové déšť, oblačnost bude přibývat od západu oblačnost. Teploty se budou pohybovat kolem 16 až 20 °C. Z neděle na pondělí také meteorologové očekávají silný vítr, který bude postupně zesilovat.

Ochlazování by mělo podle ČHMÚ pokračovat i během příštího týdne. Už v pondělí by měly teploty vystoupat jen k 13 až 17 °C, v úterý pak dokonce jen k 10 až 14 °C.

Visible satellite animation of a rapidly deepening cyclone over the North Sea. A severe windstorm is in developing, expected to being extremely severe wind gusts into N Denmark and S Norway later this afternoon. Animation by @meteociel



Details: https://t.co/JgRrDC0HQT pic.twitter.com/UQBJv6mmW0