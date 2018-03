Na Českolipsku překvapují lidi dva vlci, dá se k nim přijít na metry

V okolí Doks lidé sledují dva vlky, kteří jim připadají podezřele krotcí. Našemu štábu se podařilo sehnat důkazy o třech pozorováních za uplynulé dva týdny, ze dvou existuje i videozáznam. Myslivci se domnívají, že by mohlo jít o vlky ze zajetí, vypuštěné do volné přírody. Podle odborníků jde ale spíš o mláďata, která jsou jen zvědavá.

"Jsem šáhl po telefonu, že ho vyfotím, jenomže mi utekl a za ním šel právě ten druhý, který se pak zastavil zrovna a koukal na mě," pospal netradiční setkání s krotkými vlky autor videozáznamu Tomáš Pícha.

Vlky v těchto místech natočili lesní dělníci. V tu chvíli byla zvířata od nich vzdálená pouhých 20 metrů. "My jsme byli přesvědčený všichni o tom, že vlk je velmi plaché zvíře, tak se nám to zdá trošičku divné," uvedl starosta obce Vrchovany Miroslav Křupala.

Čtyři kilometry od místa prvního pozorování jiný svědek pozoroval patrně tutéž dvojici jen o čtyři hodiny dříve, kde vlci vytlačili z lesa stádo srn. "Asi 40, potom dalších 20 až 30. Tak říkám, to snad není pravda. Já jsem poprvé v přírodě na vlastní oči viděl vlka," uvedl Miroslav Albert.

Vlky se podařilo natočit i dalšímu muži. Autor soudí, že jde o vysazené vlky ze zajetí. "K tomu vlkovi se dá přijít na pár metrů. Nebojí se, není plachý. Takhle se normálně vlk nechová" vysvětlil Marcel Vaníček.

Podle odborníka na vlky jde spíš o mladé zvídavé jedince. "Jsou logicky zvídaví. A můžou přiběhnout k tomu člověku a pak odběhnou pryč," potvrdil Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc.

Myslivci se obávají, že vlci migrují, protože jim vojenské lesy už nestačí. "Stav mufloní zvěře byl kolem 160 kusů a v současné době kolem 20 kusů," uvedl Miloslav Zikmund ze společnosti Vojenské lesy a statky ČR.

Lidé se nyní ptají, kdo bude hradit škody, které vlci napáchají. "Pokud vlk uloví svou přirozenou kořist, tak těžko to kompenzovat," myslí si Kutal. "My se s tím prostě asi pravděpodobně budeme muset naučit žít. Ale bude to těžké," uvedl Křupala.

Podle odborníků žije na Českolipsku vlčí smečka o deseti kusech.