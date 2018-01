Na Češku s kufrem plným drog se snesla vlna nenávisti!

Na profilu Terezy H. to vře. Pod fotografií, kde bylo ještě včera ráno sotva pět komentářů, jsou jich nyní desítky. "Teď si pár let pobudeš v base, co? :-)" odstartoval komentářovou smršť Roman B.

A pak už to jelo - Sára P. na komentář zareagovala hodně vulgárně a ty, kteří Tereze zatčení přejí, označila za "strašné p*če". A jízliví diskutéři kontrovali, že si Tereza za potíže může sama a že si navíc pro pašování drog vybrala "tu nejdebilnější zemi".

Jiní známí se na facebooku posmívají její prvotní obhajobě, že o drogách v kufru vůbec nevěděla a míní, že za ní zavazadlo asi balila komorná. Další jí píší, že si kapitálně zkazila život.





Jiní spekulují o tom, že krásná blondýnka možná vedla dvojí život - i na Facebooku má totiž Tereza minimálně dva profily. A jeden z nich je podle komentujících mnohem slušnější než ten druhý.



Mladé ženy se v komentářích zastávají její dobří kamarádi a příbuzní, kteří zároveň děkují za podporu. Redakce TN.cz několik z nich oslovila s žádostí o vyjádření.



Nejasnosti dlouho panovaly i kolem toho, co se s Terezou nyní děje. Zatímco mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová před čtvrtečním polednem tvrdila, že mladou Češku stále vyslýchají celníci a nesedí ve vazbě, místní média uvádí, že pašeračka už sedí v místním vězení a čeká na soud.







To odpoledne potvrdilo i české ministerstvo. "Vyšetřování by měli i nadále provádět celníci, po jeho skončení (odhadem týdny) by mohl začít soud. I nadále platí, že konkrétní termín soudního líčení nebyl stanoven," uvedla Valentová.



Dodala, že sama Tereza diplomaty o pomoc nepožádala, ale ambasáda je v kontaktu s její rodinou.

Terezu H. na letišti v pákistánském Láhauru (Lahore) zadrželi celníci ve středu dopoledne. V kufru pak při podrobné prohlídce našli přibližně devět kilo heroinu, který by podle kvality měl tržní hodnotu až několik desítek milionů korun.

Češka nejprve tvrdila, že si myslela, že v kufru veze jen dárky, později připustila, že šlo o polotovar k výrobě drog. Popřela ale, že by věděla o tom, jak velké množství veze a že má v kufru konkrétně heroin.