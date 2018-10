Na D1 se náhle rozdrolila silnice. Kolony měřily až 11 kilometrů!

K poškození silnice došlo ve čtvrt na deset na mostě na trase Praha - Říkovice mezi 61. - 66. kilometrem. Na místě se okamžitě začaly tvořit kolony, jak je vidět na dopravních kamerách.

Na úsek tudíž museli urychleně vyjet dělníci s technikou na opravu poškozeného povrchu, kvůli čemuž byl uzavřen pravý jízdní pruh. "Kvůli opravě bylo nutné svést dopravu do jednoho pruhu, a na dálnici se tak vytvořila až 11kilometrová kolona," uvedl mluvčí Ředitelství silnice a dálnice ČR (ŘSD) Jan Rýdl.

Mimořádné opravy by měly trvat do 15:15 - do té doby zde platí dopravní omezení. Podle ŘSD by měli řidiči projíždějící tímto úsekem počítat se zdržením 40 až 60 minut.