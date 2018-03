Na D1 se po zimní pauze vrátili dělníci a stroje, řidiči zpomalují

Desítky dělníků, bagry a nákladní auta. Dálnice D1 se znovu po zimě mění ve staveniště. Práce dnes začaly Humpolce a Jihlavy - navzdory desetistupňovým mrazům a sněžení.

Mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem už dělníci demontují svodidla. Řidiči znovu musí jezdit v zúžených pruzích a maximálně osmdesátkou.

"Co se dá dělat , musí se to opravit a musí se to posouvat. Snad nebudou v létě moc kolony," krčí rameny jeden z řidičů, se kterým mluvil reportér TV NOVA. Jiný práce lakonicky okomentoval slovy, že je to alespoň nějaké dobrodružství.

Kvůli stížnostem ekologických aktivistů mají práce na úseku D1 u Humpolce rok zpoždění. Součástí modernizace čtrnáctikilometrového úseku, za téměř dvě miliardy je i výstavba unikátního takzvaného ekoduktu - tedy přechodu pro zvěř. Práce budou provádět kazašské a italské stavební firmy.





Pracovat se začalo už i na druhém z opravovaných úseků mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Takže pro řidiče dalších sedm kilometrů jízdy v omezení. Těžká technika už dnes bagrovala zeminu ve středovém pásu a dělníci i tady odmontovávali svodidla.

Letos se bude D1 mezi Prahou a Brnem opravovat hned na pěti úsecích - přičemž na třech z nich budou rychlost hlídat kamery. U Ostředku, Korerovic a Velkého Meziříčí začnou práce o velikonočním víkendu na přelomu března a dubna.