Na D11 boural kamion, víko kanálu pak poničilo auta v protisměru!

Policisté u Prahy řeší od čtvrtečního podvečera nezvyklou dopravní nehodu na 12. kilometru dálnice D11. Vše má na svědomí kamion, který po nárazu do středových svodidel katapultoval do opačného směru kanálový poklop, o který se poničilo několik dalších aut.

Policisté se o nehodě dozvěděli krátce po šesté hodině večer. "Původně nám bylo hlášeno, že další auta si poničila pneumatiky o vysypaný náklad. Před chvilkou mi ale kolegové z místa hlásili, že náklad se nevysypal," řekla TN.cz v sedm hodin večer policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Místo toho náraz kamionu s návěsem do středových svodidel ve směru na Hradec Králové katapultoval do vzduchu kanálový poklop. Ten přeletěl přes svodidla do protisměru, kde se o něj poničilo pět dalších aut. Podle původních zpráv by jich mělo být až deset.





"Provedená dechová zkouška skončila s negativním výsledkem, podle dostupných informací nikdo není zraněný. Ale havarovaný kamion v místě pochopitelně komplikuje dopravu," doplnila Pučelíková.