Na dálnici D5 řádí gang. Vykrádá auta na odpočívadlech a pumpách

Řidiči, kteří jezdí po plzeňské dálnici D5, by se měli mít na pozoru! Podle policie tam působí gang, který na pumpách vykrádá auta. Do vozidel se jeho členové dostávají bez jakéhokoliv násilí. Tři muži si rušičkou přeruší signál dálkového zamykání a potom si z auta vezmou, co chtějí. Majitelé si pak ztráty často všimnou až doma.