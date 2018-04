Na další útok v Sýrii už odpovíme, varovala ruská diplomacie

Rusko vychází z toho, že Spojené státy a jejich západní spojenci neplánují podniknout nové údery proti Sýrii. Postavila by se však proti jakémukoliv novému útoku, který by také zvětšil odpor mezinárodního společenství. Uvedl to dnes náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.