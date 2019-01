Na facebooku a instagramu se šíří nová výzva! Takto se zapojíte

Sociálními sítěmi se v těchto dnech šíří nová výzva. V rámci ní lidé sdílí srovnávací fotografie, jak vypadali před deseti lety a jak vypadají dnes. Do výzvy se může zapojit každý.

Na sociálních sítích je od začátku roku poměrně živo. Je to jen pár dní, kdy obrázek obyčejného vajíčka překonal na instagramu v počtu lajků doposud nejoblíbenější snímek, který patřil Kylie Jennerové. Dalším hitem se stalo plnění výzev se zavázanýma očima v reakci na horor Bird Box.

Teď facebook, instagram a také twitter zaplavily srovnávací fotky. Lidé plnící novou výzvu #10YearChallenge (desetiletá výzva) na sociální sítě dávají porovnání, jak vypadali před deseti lety a jak vypadají dnes. Alternativně se výzva také jmenuje #howharddidaginghityouchallenge, tedy v překladu výzva, jak tvrdě vás zasáhlo stárnutí.

Jak výzva vznikla, nikdo pořádně neví. Výrazné popularity se jí ale dostalo během posledních dní. Výrazně tomu nahrává funkce facebooku, kdy lidem ukazuje, jaké příspěvky sdíleli v ten den v předchozích letech.

Do výzvy se hned zapojily mnohé celebrity. Ostatně pro ně je to pěkná reklama, kde mohou ukázat, že za 10 let vůbec nezestárly. Fotky před deseti lety a dnes už tak sdíleli třeba Pharrell Williams, Reese Witherspoonová, Nicki Minaj, Romeo Beckham nebo Jessica Bielová.

A přidala se také redakce TN.cz. V galerii se můžete podívat, jak vypadal web TN.cz před deseti lety a jak vypadá dnes.

Zábavná výzva se nevyhnula ani kritice. Třeba americká spisovatelka Kate O' Neillová napsala, že před 10 lety by se klidně zúčastnila. "Ale dnes se mi honí hlavou, jak mohou být tato data vytěžena k trénování algoritmů vyhodnocujících stárnutí a rozpoznávání stáří," bojí se O'Neillová.

Takový algoritmus by se pak dal zneužít třeba pro cílenou reklamu, případně by o něj mohly stát bezpečnostní služby, aby mohly sledovat podezřelé občany. V komentářích ale O'Neillové odpovídali, že facebook přece takovéto fotky dávno má.