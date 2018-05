Na Havaji vybuchla sopka! Láva teče mezi domy, lidé prchají pryč

Erupce havajské sopky Kilauea hrozila už od začátku týdne. Oblastí otřáslo několik zemětřesení a sopečná aktivita se začala zvyšovat. Jen za posledních čtyřiadvacet hodin pak zaznamenali seismologové 250 otřesů. Ten nejsilnější - o síle pěti stupňů - zavinil, že láva začala ohrožovat obydlené oblasti.

Sloup popela stoupá do výšky padesáti metrů a vidět je na kilometry daleko. Žhnoucí láva dotekla až do obydlené oblasti a ohrožuje obyvatele Leilani Estates. Ti jsou zděšení. "Můj soused přiběhl a křičel, co je to za hrozný zvuk! Nikdy nic takového neslyšel a to už tu žije přes 40 let," řekl novinářům jeden z evakuovaných.

Své domovy musí opustit na 1500 lidí. V oblasti jsou uzavřené školy. Havajské úřady otevřely evakuační centra a varují, že se počet lidí, na které se evakuace vztahuje, může zvýšit až na deset tisíc. Zasažena je také doprava. Otřesy poničily několik silnic.

Zhruba 1200 metrů vysoký vulkán Kilauea leží na havajském ostrově Big Island. Je jedním z nejaktivnějších na světě. Naposled zabíjel v roce 1924, kdy zemřel jeden člověk. Nepřetržitě aktivní je od osmdesátých let minulého století. V roce 1983 zničila erupce 200 domů.