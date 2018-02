Na hřbitovech dochází místo! Urny není kam dát, pozůstalí čekají

V České republice je málo místa na hřbitovech. Volná místa chybějí hlavně v kolumbáriích, kam se ukládají urny s popelem. Tento způsob pohřbívání je aktuálně nejčastější. Města proto musí investovat do nových pohřebních míst.

Podle správců hřbitovů až 90 procent zesnulých podstoupí kremaci. Urny pozůstalí ukládají do hrobů, které jsou menší, než ty, kam se umisťují rakve, nebo do kolumbárních stěn. Například v Kroměříži už jsou ale tyto stěny plné a město musí stavět nové.

"Každým rokem se podle zájmu snažíme rozšiřovat jednotlivé sekce, i letos chceme novou sekci otevřít, což znamená zhruba 40 schránek," uvedl místostarosta Kroměříže Marek Šindler s tím, že kolumbárium by mělo být opět rozšířeno do poloviny letošního roku.

"V pořadníku v tuto chvíli máme zhruba dvacet žadatelů s tím, že v rozpočtu města máme 315 tisíc, ale celkové náklady jsou zhruba 400 tisíc korun," doplnil Šindler.

Kvůli poptávce bude rozšiřovat kolumbárium také město Otrokovice. "Budeme rozšiřovat přibližně o 250 míst, mělo by k tomu dojít ještě v letošním roce, v rozpočtu jsou na to vyčleněné přibližně dva miliony a 200 tisíc korun," informovala mluvčí Otrokovic Romana Stehlíková.

"Lidé dokonce čekají, až bude postaveno kolumbárium nové, proto bylo v podstatě rozhodnuto, že ta investice bude provedena letos," vysvětlil jednatel otrokovických technických služeb Vladimír Plšek.

Problémy s nedostatkem volného místa má také Správa pražských hřbitovů, která se stará o téměř třicítku hřbitovů. Například na hřbitově v pražských Ďáblicích není v kolumbárních stěnách volné místo ani jediné.

"Tlak ze strany veřejnosti, respektive klientů, je enormní, čili v tuto chvíli s magistrátem, naším zřizovatelem vedeme debatu, budou-li na to finance, následně se to musí naprojektovat, to není věc ze dne na den," prohlásil ředitel Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha.

Zvýšený zájem o kolumbária může být i kvůli ceně. Nájemné za místo je totiž většinou nižší, než za klasický hrob. Cena nájmu za pohřební místo závisí například na rozloze daného hrobu nebo místa v kolumbáriu. K tomu je zapotřebí platit také služby, ke kterým patří třeba údržba zeleně, úklid hřbitova, likvidace odpadů nebo jeho správa.