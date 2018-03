Už začínají útočit klíšťata! Kde je nejvyšší riziko nákazy? MAPA

Do Česka se vrací jaro a jak je známo, teplé počasí svědčí klíšťatům. Podle odborníků vypukne jejich sezóna až v dubnu, už teď je ale dobré mít se na pozoru a přemýšlet nad tím, jak se vyvarovat infekčním onemocněním.

Do Česka se po mrazivém únoru i začátku března opět vrátilo jaro, které přímo svádí k výletům do přírody. Zároveň je ale třeba varovat, že zbývají už jen necelé dva týdny do vypuknutí sezóny klíšťat, kterou pravidelně monitoruje i Český hydrometeorologický ústav. Na místě je proto nosit vhodné oblečení jako pevné boty nebo dlouhé kalhoty a rukávy, a nezapomínat používat repelent.

Ze závěrů společnosti Protean, která více než deset let nechává prošetřit klíšťata zaslaná do laboratoře a následně porovnává výsledky z jednotlivých let, vyplývá, že zhruba 27 % těchto parazitů je přenašečem některé ze závažných nemocí. Výsledky najdete na portálu kliste.cz.

Co se lymské boreliózy týče, nejvyšší výskyt byl v krajích Libereckém a Olomouckém (14 %). Oproti tomu nejnižší podíl infikovaných klíšťat byl zaznamenán v Pardubickém kraji (8 %). Průměrný výskyt dosáhl jedenácti procent pozitivních klíšťat.

Výskyt viru klíšťové encefalitidy u zaslaných klíšťat nepřekročil 3 procenta. Vyšší výskyt klíšťat přenášejících tuto chorobu byl v kraji Jihomoravském. Nejméně pozitivních klíšťat bylo z kraje Zlínského.

Celorepublikový průměr výskytu ehrlichií u klíšťat byl 2,4 procenta. Vyšší výskyt byl v kraji Karlovarském a Olomouckém. Nejmenší v kraji Královéhradeckém. Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá v tom, že jsou napadané bílé krvinky, čímž se snižuje jejich obranná funkce. Může mít závažné následky zvláště u lidí se sníženou obranyschopností a lidí bez sleziny.



Překvapením je poměrně značný výskyt klíšťat přenášejících prvoka rodu Babesia. V průměru bylo sedm procent klíšťat pozitivních. Nadprůměrný výskyt byl ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejnižší v kraji Ústeckém. Nemoc babesióza může probíhat bez vážnějších projevů nebo jako závažné onemocnění s malarickými příznaky - únavou, nechutenstvím, bolestmi kloubů a svalů, depresemi, kašlem a dušností. Pravidlem je horečka, zvětšení jater, bolesti svalů, třesavka a žloutenka.

Z klíšťat vyšetřovaných na přítomnost patogenů rodu Bartonella byla pozitivní klíšťata ve Středočeském, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji, na Vysočině a v Praze.

Klíšťata přenášející Tularemii byla zatím zaznamenána v kraji Jihočeském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Projevy nemoci jsou velmi vážné, jedná se o horečnaté stavy spojené se zduřením uzlin, lézí a nekrózami (smrt buněk a tkání - pozn. red.) jater a sleziny a může přejít i do chronické fáze. Pokud není tato nemoc adekvátně léčena, může způsobit i smrt.





