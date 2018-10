Na jihu Floridy zatkli podezřelého ze zasílání bomb! Rozeslal jich 12

Jestli jde přímo o pachatele nebo o komplice, zatím není jasné. Sayoc má trvalou adresu ve městě Aventura, které leží severně od Miami. Muž má ale konexe i na New York a má bohatou kriminální minulost - včetně dalších bombových výhružek.

Reportér Shimon Prokupecz uvedl, že očekává, že proti podezřelému co nejdřív úřady přednesou soudní důkazy. Více informací sdělí justiční orgány ve 14:30 tamního času (ve 20:30 našeho času).

"We know a little bit more about this man who has now been taken into custody in connection with these mail bombs," reports CNN's @evanperez: "He's in his 50s, and he does have some New York ties. He has some criminal history."



Follow for live updates: https://t.co/fQwJkSYW2x pic.twitter.com/SVxWIqsjbq