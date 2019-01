Na jihu Moravy postaví čínské lázně! Pozemky už jsou prodané

Stavba čínských lázní na jihu Moravy se po letech konečně pohnula. Zástupci čínské firmy před půl hodinou podepsali kupní smlouvu na pozemky, kde by lázně nakonec měly stát.

O čínských lázních se mluví už deset let ale zahraniční investor ještě ani nekopl do země. Na pozemku pro stavbu má připravenou silnici, přípojky, ale do stavby se nehrne. Bývalý hejtman považoval příliv čínských peněz za hotovou věc.

"Ta investice by měla dosahovat 80 milionů euro, což by mělo odpovídat dvěma miliardám korun," říkal v roce 2015 tehdejší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Dnes poprvé se čínská strana zavázala, že něco zaplatí. Kraj slavnostně podepsal smlouvu s investorem na odkup pozemků za 380 milionů korun.

Za peníze získané prodejem se splatí úvěry a investor teď má sedm let na to, aby lázně začal konečně stavět.