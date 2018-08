Na Karlově mostě se rozmohla zakázaná hra. Lidé přichází o tisíce

Až osm let vězení hrozí skupině sedmi lidí, která podle policie okrádala turisty na Karlově mostě při hře tzv. skořápek. Policie je sledovala několik týdnů, hlavní organizátor skončil ve vazbě.

Kriminalisté z Prahy 1 si před několika týdny všimli, že se na Karlově mostě začala objevovat skupina několika lidí, která hraje tzv. skořápky a okrádá kolemjdoucí. Postupem času zjistili, že se jedná o šest mužů a jednu ženu, kteří mají jasně rozdělené role.

Podle policistů jeden z mužů hru provozoval a ostatní předstírali, že jsou hráči a vyhrávají nemalé částky. To mělo nalákat náhodné kolemjdoucí, kteří se zastavovali a po chvilce sledování hry nebyli dojmu, že vyhrát je snadné.

Jenže opak byl pravdou a lidé přišli o nemalé částky. Další z organizované skupiny měl za úkol hlídat, jestli nejde policie. Právě to, že členové skupiny měli jasně rozdělené role a úkoly, mělo vliv na právní kvalifikaci činu.

Policie je teď viní z provozování nepoctivých her a sázek, za které hrozí až osm let vězení. Kriminalisté zároveň podali podnět na vzetí do vazby. V té nakonec skončil hlavní organizátor hry. Podle informací Aktu.cz mělo jít o Češku, čtyři Slováky a Makedonce. Hlavní organizátor má pocházet z Chorvatska.

Hlavní organizátor skončil ve vazbě: