Na kolotoči se zranilo při jízdě hrůzy 7 lidí. Kolotočář vinu odmítá

Provozovatel podal odpor proti rozhodnutí, podle kterého dostal roční podmínku s odkladem na 30 měsíců. Zároveň by pět let nemohl provozovat zábavní atrakce.

reklama

Nehoda se stala loni v červenci v Zaječí na Břeclavsku. U kolotoče, na kterém tehdy sedělo 14 lidí, selhalo ukotvení. Atrakce se nahnula a sedm lidí utrpělo zranění – hlavně zlomeniny nohou nárazem do zábradlí. Sanitky pak odvezli zraněné lidí do nemocnice, kde je ošetřili.

Podle znalců byla atrakce postavena na nevhodném podloží. I kvůli tomu se podle policie postupně zbortily pomocné podkladové desky a atrakce se vychýlila.

Státní zástupce si netroufá odhadnout, jak dlouho by mohl soudní proces trvat. Záleží totiž na tom, jaké důkazy u soudu obě strany předloží. Pokud by se vina obžalovaného prokázala, hrozí mu za obecné ohrožení až pět let vězení.