Na Libeňský most podepřený trámy se vrátí tramvaje i auta

Libeňský most v Praze bude v sobotu opět průjezdný pro auta a tramvaje. Magistrát tak rozhodl na základě znaleckého posudku. Podle něj mohou na most vyjíždět vozidla o hmotnosti do 11 tun, z bezpečnostních důvodů však zůstává povolení pro vozidla do 6 tun.