Tenhle krasavec ozdobí Staromák! Nakládali ho speciální metodou

Od úterý bude 22metrový fešák zdobit Staroměstské náměstí v Praze. K jeho převozu musela dopravní firma vůbec poprvé použít speciální metodu, kdy strom na auto nakládal pásový jeřáb.

Starosta Rynoltic Jan Vacek je na to, že strom určený na výzdobu pražských vánočních trhů pochází právě z jeho obce, náležitě pyšný. "I v kronice to bude zapsané velkými písmeny. Je to totiž i na stoleté výročí naší republiky," říká.

"Bude to ta nejvyšší pocta pro ten strom, která mohla být," myslí si Svatomír Moc, dárce stromu pro Prahu. Smrk rostl na zahradě pana Moce přes 60 let. Na jeho kácení se přišel i muž, který ho tu zasadil. "Bylo mi tak nějak kolem 11 let," vzpomíná Petr Krajhanzl, obyvatel Rynoltic.

Kácení bylo výjimečné i po technické stránce. Návěs se nedostal až ke stromu, a tak musel jeřáb i se smrkem přes pole k němu. A co se ze stromu zbylo, skončilo jako trofej. Ať už v kapsách dětí nebo dospělých.

Strom už mají ale i další města, třeba Olomouc, Přerov nebo Brno. Například v Liberci ten svůj rozsvítili právě v neděli. Ten nejsledovanější, pražský, se rozzáří 1. prosince.