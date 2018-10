Na lyže zdarma: Tady jsou lanovky v Alpách bez placení! MAPA

Kdo by si nechtěl zalyžovat ve slavném Kitzbuhelu? Asi každý lyžař by se tam jednou rád podíval a zařízl hrany lyží do místních kopců. Není to velký problém. Kitzbuhel je z Prahy vzdálený lehce přes 500 kilometrů, cesta vede většinou po dálnici.

Zdroj: bergfex.com

A nemusíte za každou cenu platit těžké peníze za drahé skipasy. V Kitzbuhelu je totiž pár vleků, kterou jsou většinou spíše pro děti, zcela zdarma.

Pro děti na učení se jedná o ideální tréninkové podmínky a zdatnější rodiče mohou vyrazit na klasické sjezdovky do vyšších poloh.